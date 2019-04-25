Порошенко зобов'язав передбачити 5% ВВП на оборону в 2020-22 роках

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 25 квітня, яким пропонується Мінфіну передбачити в найближчі три роки бюджетне фінансування нацбезпеки і оборони у розмірі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Указ №167/2019 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року "Про пропозиції в Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" опублікований на сайті президента.

У рішенні РНБО йдеться: "Міністерству фінансів України передбачити у Бюджетній декларації на 2020-2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік згідно з додатком".

Мова йде про фінансування вдосконалення планування і управління ресурсами у сфері безпеки та оборони, створення об'єднаної системи логістики та вдосконалення системи медичного забезпечення військ, підтримання існуючих можливостей і підвищення можливостей ЗСУ, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки, створення і освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів і продуктів спеціальної хімії, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2019 рік на оборону закладено близько 200 млрд гривень.