Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політоб'єднання.

"30 років Незалежності - це насамперед історія наших українських перемог. Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава. За цей час ми не просто створили свою державність та її інститути. Ми показали собі та світові ту унікальну роль, яку українці відіграють у світі", - пише Петро Порошенко.

За його словами, ми здивували увесь світ своїм українським духом, коли виходили на Майдан у 2004 та у 2014 році, спільно борячись за цінності та цивілізаційний європейський вибір.

"Ми, Українці - великий народ справжніх переможців, які вміють відстоювати свої цінності та боронити свою землю. Лише з 2014 по 2019 роки ми змогли гідно протистояти окупантам, які прийшли на нашу землю, і відвоювали дві третини окупованого Донбасу", - нагадав п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що ми з нуля створили армію, флот, авіацію та запустили виробництво найновіших видів зброї, у тому числі й унікальних розробок ракетних комплексів.

"Ми визначилися з остаточним геополітичним вибором - бути членами ЄС і НАТО - і закріпили його у Конституції. Ми стали асоційованим членом ЄС і отримали безвізовий режим", - зазначає лідер партії.

Колишній президент додав, що український паспорт став 37-м у світі.

"Ми відновили історичну справедливість і отримали незалежність української церкви від Росії. Ми вперше віддали повноваження і гроші у регіони, розпочавши децентралізацію - творення України як держави громад за європейським зразком", - пише Петро Порошенко.

Також Порошенко згадав, що саме ми дали поштовх українському книгодрукуванню, фільмографії та музичній індустрії.

"Ми позбулися комуністичних ідолів та започаткували нову політику національної історичної пам’яті. Це все - наші великі українські перемоги, які ми зробили разом. Але я певен, наші головні перемоги попереду", - переконаний Петро Порошенко.

Він запропонував згадати зараз ті події, які сповнювали нас гордістю за Україну, "і нагадати всім, що Ми здатні перемагати".

Порошенко запропонував користувачів соцмереж ставити хештеги #30роківперемог #здатніперемагати.