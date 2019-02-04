Порошенко пояснив необхідність позачергових парламентських виборів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

На думку президента, таким чином вдасться зберегти, зокрема, темпи розвитку України

Президент України Петро Порошенко розповів, чому оголосив парламентські вибори відразу за президентськими у 2019 році. Про це він повідомив під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

На думку президента, таким чином вдасться зберегти, зокрема, темпи розвитку України.

"Наразі відповідальність української влади: не дайте зупинитися і не дайте розвернути реформу. Ми маємо зберегти те, задля чого хлопці пішли воювати, зберегти темпи розвитку України. Далі можуть обіцяти, що інвестиції не йдуть, бо вибори. Саме тому я оголосив дострокові парламентські вибори, щоб одразу ж після президентських були вибори парламентські", - сказав Порошенко.

Він додав, що таким чином у України буде період в 4 роки без виборів.

Порошенко також зазначив, що вибори призводять до популізму у державі, а не до її розвитку.

Нагадаємо, 3 лютого 2019 року Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на чергових президентських виборах. Сама ж реєстрація триватиме до 8 лютого включно.