Порошенко пояснив необхідність позачергових парламентських виборів

На думку президента, таким чином вдасться зберегти, зокрема, темпи розвитку України
Президент України Петро Порошенко розповів, чому оголосив парламентські вибори відразу за президентськими у 2019 році. Про це він повідомив під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.
На думку президента, таким чином вдасться зберегти, зокрема, темпи розвитку України.
"Наразі відповідальність української влади: не дайте зупинитися і не дайте розвернути реформу. Ми маємо зберегти те, задля чого хлопці пішли воювати, зберегти темпи розвитку України. Далі можуть обіцяти, що інвестиції не йдуть, бо вибори. Саме тому я оголосив дострокові парламентські вибори, щоб одразу ж після президентських були вибори парламентські", - сказав Порошенко.
Він додав, що таким чином у України буде період в 4 роки без виборів.
Порошенко також зазначив, що вибори призводять до популізму у державі, а не до її розвитку.
Нагадаємо, 3 лютого 2019 року Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на чергових президентських виборах. Сама ж реєстрація триватиме до 8 лютого включно.