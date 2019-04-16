Порошенко звинуватив Данилюка в конфлікті інтересів у справі про націоналізацію ПриватБанку

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Данилюк, що володіє даними про позицію України в Лондонському суді, тепер працює в команді Зеленського

Президент України Петро Порошенко заявляє, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який нині є представником штабу кандидата у президента Володимира Зеленського, має конфлікт інтересів у справі націоналізації "Приватбанку". Як повідомляє РБК-Україна, про це президент сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Колишній міністр фінансів, за словами глави держави, володіє всією інформацією щодо позиції держави у цьому питанні. Проте зараз, на думку Порошенка, Данилюк працює на іншу сторону разом із людиною, яка у цьому суді представляє інтереси колишнього власника банку (Ігоря Коломойського, - ред.). Високий суд Лондона дозволив Коломойському подати апеляційну скаргу щодо націоналізації "Приватбанку".

"Ви маєте розуміти, що пан Данилюк, коли готувався позов до Лондонського суду, де-факто забезпечував позицію України. Захист інтересів держави в Лондонському суді проти "Приватбанку", проти Коломойського. А на сьогоднішній день, коли звільнився, перейшов до штабу, одним із керівників якого, і це визнано, працює Андрій Богдан (юрист Коломойського, - ред.), який представляє Коломойського в суді проти України і представляє Зеленського в штабі", - заявив Порошенко.

Він додав, що сума позову з боку Коломойського складає 5 млрд доларів, а позов держави Україна складає 2,5 млрд доларів. Також Порошенко нагадав, що "питання націоналізації "Приватбанку" було одним із ключових у співпраці України з Міжнародним валютним фондом".

Нагадаємо, нещодавно команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала своїх основних експертів, радників та представників. Серед них спікер з питань виборчої кампанії, експерт із загально-політичних питань Дмитро Разумков, голова передвиборчого штабу та керівник ТОВ "Квартал 95" Іван Баканов, ідеолог партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

До списку радників, як і раніше, також включені колишні міністри фінансів Олександр Данилюк та економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.