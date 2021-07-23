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Порошенко обговорив з Тимчасовим повіреним у справах США посилення військової допомоги Україні

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 18:20
Порошенко обговорив з Тимчасовим повіреним у справах США посилення військової допомоги Україні Фото: Петро Порошенко зустрівся з Джорджем Кентом (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну тверду підтримку Вашингтона боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та розбудови стійкої до внутрішніх і зовнішніх викликів української держави.

Наголошено на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Було висловлено підтримку ініціативи України щодо запуску "Кримської платформи".

Петро Порошенко наголосив на небезпечності оприлюдненої домовленості між Вашингтоном та Берліном щодо запуску "Північного потоку-2", який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.

П’ятий президент України відзначив важливість прискореного просування України на шляху до членства в НАТО, починаючи з надання Плану дій щодо членства.

"Чим більше вагаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля", - наголосив Петро Порошенко.

Він також наголосив на важливості посилення військової допомоги Україні з боку США, у тому числі шляхом укладення двосторонньої безпекової угоди.

Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії і верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.

Лідер "Євросолідарності" підкреслив важливість візиту президента України до США та висловив надію, що за її результатами буде зміцнено союзницькі відносини між Києвом і Вашингтоном, рівно як і встановлено взаємини довіри між лідерами двох країн.

Як повідомлялось, раніше Порошенко заявляв, що поки не завершено будівництво "Північного потоку-2" - нічого не втрачено. Міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною.

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