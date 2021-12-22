Порошенко обговорив з віце-маршалком сейму Польщі підтримку України

У повідомленні зазначається, що Порошенко високо оцінив незмінну політику Польщі щодо всебічної підтримки України як у відсічі триваючої російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави, так і у впровадженні реформ, спрямованих на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.

Сторони також наголосили на важливості збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям Російської Федерації, які загрожують і Україні, і Польщі, і всій демократичній Європі.

"Вважаємо неприпустимими будь-які поступки з боку Заходу на відвертий та цинічний шантаж Москви, який підриває світопорядок, міжнародне право та основні принципи міжнародних відносин і мирного співіснування народів", - додав Порошенко.

Порошенко також наголосив на необхідності забезпечення повноправної участі всіх прямо зацікавлених сторін, включаючи Україну, Польщу, країни Балтії та всього східного флангу НАТО у переговорах з питань стратегічної стабільності в Європі.

"Путін прагне підписати новий пакт Ріббентропа-Молотова 2.0 та нову Ялту 2.0, але у відповідь має отримати потужну та рішуче налаштовану коаліцію демократичних держав світу, яка змусить путінський режим відповісти за всі злочини проти миру, безпеки, прав людини", - закликав п’ятий президент України.

Разом з тим, Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань Порошенка. Він наголосив: європейські партнери не розуміють, чому у ситуації щоденної загрози російського вторгнення влада України не консолідує суспільство, а займається тиском на опозицію.

"Президент Порошенко - дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польщі, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході", - говорить Камінський.

Він також додав, що зараз одне із найважливіших питань - показати солідарність Заходу з Україною та українським народом, тому що "єдина мова, яку розуміє Путін, - це мова сили, а слабкість Заходу тільки підштовхне Путіна до вторгнення".