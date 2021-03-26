ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко обговорив з послом КНР питання поставок COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 18:17
Порошенко обговорив з послом КНР питання поставок COVID-вакцини Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

26 березня лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з послом Китайської народної республіки в Україні Фань Сяньжуном. Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться на сайті політсили.

Порошенко звернув увагу на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і наголосив на нагальній необхідності вакцинації українських громадян.

У цьому зв’язку він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України.

Порошенко також закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.

Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Порошенко Петро Китай Вакцина від коронавірусу
NEWS
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда