Україна хоче домовитися з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко
Україна буде обговорювати питання закупівлі вакцини від коронавіруса з Китаю. Можливі поставки та вакцини інших виробників з цієї країни.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після доставки в Україну першої партії вакцини CoronaVac.
Ляшко заявив про можливість швидких переговорів на цю тему з посольством Китаю в Україні.
"Будемо просити посольство Китаю, щоб вони сприяли виділенню для України якомога більші квоти, щоб ми могли купувати і інші вакцини і у великих кількостях", - заявив Ляшко.
Зараз у світі, крім вакцини CoronaVac від Sinovac, використовується китайська COVID-вакцина розробки Sinopharm.
Нагадаємо, сьогодні в Україну доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac з Китаю. Її тепер відправлять на перевірку, яка триватиме 10 днів.
Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.