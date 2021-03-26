Порошенко обсудил с послом КНР вопрос поставок COVID-вакцины
26 марта лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с послом Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества с целью борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом говорится на сайте политсилы.
Порошенко обратил внимание на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул острую необходимость вакцинации украинских граждан.
В связи с этим он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину.
Порошенко также призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.
Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.
Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.