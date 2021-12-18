Порошенко обговорив із патріархом Варфоломієм подальший розвиток ПЦУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

За словами Порошенко, зустріч тривала майже дві години. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє стосовно України", - сказав Порошенко.

Своєю чергою, патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Він також передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

"Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам’ятайте, що Бог є з Україною, що вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Попри всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре", - переконаний Порошенко.