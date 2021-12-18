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Порошенко обсудил с патриархом Варфоломеем дальнейшее развитие ПЦУ

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 16:14
Порошенко обсудил с патриархом Варфоломеем дальнейшее развитие ПЦУ Фото: Петр Порошенко и патриах Варфоломей (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

По словам Порошенко, встреча длилась почти два часа. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквами-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как основы единения украинского общества.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины", - сказал Порошенко.

Порошенко обсудил с патриархом Варфоломеем дальнейшее развитие ПЦУ

В свою очередь, патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с грядущими рождественскими праздниками. Он также передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране был мир и благосостояние.

"Я передал поздравления от верных Его Святейшества с Рождеством, с веселыми праздниками. Хочу передать всем телезрителям, всем украинцам благословение от Его Всесвятости, хочу передать поздравления с грядущими праздниками. Всегда помните, что есть Баг с Украіною, что вселенский Патриарх молится за нас. Не теряйте оптимизма. Несмотря на все испытания, которые нам посылает судьба, все будет хорошо", - убежден Порошенко.

Как известно, 15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем. Его Святейшество поздравил пятого президента с годовщиной объединительного собора и пригласил посетить резиденцию патриарха на Фанаре.

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