Порошенко обговорив з Домбровскісом необхідність посилення тиску на РФ

Фото: Петро Порошенко на зустрічі з Валдісом Домбровскісом (https://www.president.gov.ua)

Президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом

Президент України Петро Порошенко обговорив з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом необхідність посилення тиску на Кремль, зокрема для повного виконання російською стороною Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Сторони також обговорили зупинення повзучої анексії Азовського моря, звільнення всіх українських військовополонених, повернення окупованих територій.

Окрім того, було обговорено питання стану реалізації меморандуму про взаєморозуміння та кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Валдіс Домбровскіс назвав вибори президента України "справжнім змаганням" кандидатів.

За його словами, українські вибори суттєво відрізняються від виборів президента в Росії.

Домбровскіс також заявляв, що Європейська комісія детальніше ознайомиться з рішенням Конституційного суду України щодо статті про незаконне збагачення.