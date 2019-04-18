Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко записав відеозвернення до українців, в якому попросив людей підтримати його на виборах. Відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

Порошенко визнав, що допустив багато тактичних прорахунків, але впевнений, що не помилився в питання стратегії держави. Також він заявив, що Україна недостатньо просунулася в боротьбі з корупцією.

"Найбільше турбує те, що не вдалося завершити війну, тому що ключ від світу не в наших руках. І прикро, що мільйони людей живуть у бідності, яку ми ще не подолали в результаті кризи, яку викликала російська агресія", - заявив президент.

Він нагадав про здобутки України: армія, асоціація з ЄС, безвіз, міжнародна коаліція на підтримку України, санкції проти РФ і децентралізація.

Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін розраховує на некомпетентного новачка на посаді президента України, якого легко переграє на політичному і дипломатичному рівнях. Він вважає, що Україні потрібен лідер, який зможе протистояти Путіну.

Також Порошенко підкреслив, що поважає вибір тих, хто підтримав його опонента.

За словами Порошенка, Україна знаходиться на роздоріжжі. Або країна продовжує рух в ЄС, чи буде реванш, повернення в РФ.

"Я прошу вашої підтримки 21 квітня. І прийму будь-яке ваше рішення, тому що воля народу понад усе", - заявив президент.

Нагадаємо, в ході звернення Порошенко заявив, що рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом.