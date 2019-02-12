Порошенко обіцяє зняти мораторій на продаж землі після переобрання

Також Порошенко обіцяє повернутися до введення податку на виведений капітал

Действующий президент Украины Петр Порошенко после возможной победы на выборах 2019 обещает снять мораторий на продажу земли и вернуться к введению налога на выведенный капитал. Об этом он заявил на бизнес-конференции Dragon Capital, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко пообещал, что после выборов президента и Верховной рады вернется к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций. Кроме того, он пообещал "дать честный ответ" на вопрос рынка земли. Он также назвал отсутствие рынка земли еще большим тормозом для роста экономики, чем коррупция.

По словам Порошенко, силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес. Также он будет настаивать на создании Национального бюро финансовых расследований.

Напомним, ранее Порошенко назвал сроки подписания закона о курсе на ЕС и НАТО. По его словам, этот закон он подпишет на следующей неделе.

В начале февраля Порошенко одобрил продление моратория на продажу земли. Согласно документу, мораторий продлен до 2020 года.