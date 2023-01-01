RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: в новом году Путина ждет поражение, а нас – победа

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. И отметил: 2023 год станет годом украинской победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Идет тяжелый год. Самый тяжелый. Год больших потерь, но и год великих героев. В этом году мы научились жить без света. Но поняли, что свет у нас самих. Мы узнали, какую мощь имеют единство и солидарность. Когда все украинцы объединены. внутри себя, и весь мир - вместе с Украиной", - сказал Порошенко.

По его словам, в 2022-м Украина выстояла как государство, но впереди еще большая борьба, требующая единства и солидарности.

"Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а уже безнадежно застрял более трехсот дней. В следующем году его подстерегает поражение, а нас - ждет победа", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне совершают атаки дронами на Украину именно ночью.

Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семеро "Шахедов", пятеро были сбиты над Киевом и двое - на подлете в город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВторжение России в Украину