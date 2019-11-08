Порошенко: незалежна ПЦУ стає сильнішою і міцнішою

Порошенко записав відеозвернення
Незалежна Православна церква України (ПЦУ) стає сильнішою і міцнішою. Про це йдеться у зверненні лідера "Європейської солідарності", п'ятого президента Петра Порошенка щодо визнання ПЦУ Олександрійським патріархатом.
"Хід історії – не зупинити! Незабаром після рішення Елладської церкви Православну церкву України визнав Олександрійський патріархат. Це один із давніх Патріархатів, другий після Вселенського", - заявив Порошенко.
Він подякував Олександрійській церкві, Константинопольській церкві-Матері, Елладській церкві і всім, "хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви".
"Незалежна Православна церква України робиться сильнішою і міцнішою. Дует Путіна й Кіріла не зупинить процесу її визнання усім світовим Православ'ям. Далі – буде. Слава Україні!", - додав Порошенко.
Православну Церкву України визнав Олександрійський Патріархат - звернення Петра Порошенка
Хід історії – не зупинити! Незабаром після рішення Елладської Церкви Православну Церкву України визнав Олександрійський Патріархат. Це – один із давніх Патріархатів, другий після Вселенського. Дякуємо Олександрійській Церкві, Константинопольській Церкві-Матері, Елладській Церкві і всім, хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви. Незалежна Православна Церква України робиться сильнішою і міцнішою. Дует Путіна й Кіріла не зупинить процесу її визнання усім світовим Православ'ям. Далі – буде. Слава Україні!Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.