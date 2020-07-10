Порошенко: не можна допустити заборгованість по зарплатам та пенсіям

Ситуація в економіці надзвичайно серйозна, падіння ВВП на середину року вже склало майже 7%, а до кінця року може сягнути 15%. У такій ситуації необхідно захистити людей і не допустити заборгованості по соціальним виплатам.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко телеканалу "Україна".

Порошенко також зазначив, що атаки на незалежність Національного банку України є вкрай небезпечними для фінансової стабільності у державі.

"15% - це та цифра, на яку впав ВВП в 14-15 роках, коли Україна втратила внаслідок окупації Крим і Донбас. Тільки причина вже - не російська окупація, а тотальна, кричуща некомпетентність влади. І під час цих подій, якщо вони намагаються руйнувати єдину інституцію в державі, яка забезпечувала низький рівень інфляції, стабільність банківської системи, стабільність курсу української національної грошової одиниці до долара США, та ще й закидати їм, що курс є стабільним, а інфляція низька - це точно має руйнівні наслідки", - сказав Порошенко.