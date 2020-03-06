У Порошенка назвали сценарієм Кремля пропозицію відновити постачання води в Крим

Фото: Микола Княжицький (eurosolidarity.org)

Княжицький переконаний, влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців"

Заява новообраного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в окупований Росією Крим - це зрада інтересів українського та кримськотатарського народів, та свідчить про намагання реалізувати сценарій Кремля в Україні. Про це заявив в коментарях журналістам депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький, передає РБК-Україна.

На його думку, влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях", додавши, що у парламенті фактично утворилась нова "широка коаліція" з представників партії Володимира Зеленського та ОПЗЖ.

"Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття Генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість. Деякі представники фракції Зеленського за це не голосували, але Зеленський отримав підтримку від "Опозиційної платформи - За життя". Він отримав підтримку від так званих парламентських груп, які голосують, виходячи з власних корупційних і комерційних інтересів", - сказав Княжицький.

За його словами, пояснення прем’єра про те, що його слова про подачу води в окупований Крим, в ефірі ток-шоу випадково не розчули повністю, не сприймаються серйозно.

"Очевидно, що у Зеленського, - і ми це чудово бачимо, і заяви Шмигаля, і заяви Арахамії не єдині заяви, вже була схожа заява Кулеби – стоять на тій позиції, що ми маємо досягти, як вони кажуть, миру за будь-яку ціну. Але це не є досягнення миру за будь-яку ціну - це є продовження війни за будь-яку ціну", - підкреслив представник "Європейської солідарності".

Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо Крим - це Україна і там живуть українці.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

Потім він сказав, що у фракції "Слуга народу" ніколи не підіймалось питання про відновлення постачань води в Крим.