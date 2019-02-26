Порошенко назвав цілком реальною загрозу повномасштабної війни з РФ

За словами президента, РФ нарощує військовий потенціал поблизу кордонів з Україною

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас вполне реальна угроза полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил во время выступления в Министерстве обороны 26 февраля, сообщает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем.Также президент отметил, что РФ разворачивает новые военные соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения.

"Считаю, что угроза полномасштабной войны является вполне реальной, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированом Крыму", - сказал Порошенко.

Также он отметил, что на потенциально опасных направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усилена система противовоздушной обороны и увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск.

Напомним, Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН допустил, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, президент отмечал, что Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию с целью выполнения взятых на себя обязательства прекращения военных действий на Донбассе.