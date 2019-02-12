Порошенко назвав терміни підписання закону про курс на ЄС і НАТО

Порошенко підпише закон наступного тижня

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о курсе на вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом он заявил на конференции Dragon Capital, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Верховная рада поддержала его инициативу по закреплению курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины.

"На следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем в 2023 году подать заявку на вступление к ЕС и получить План действий относительно членства (в НАТО, - ред.). Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Позже Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией независимости страны.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно будет гарантировать нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.