Порошенко назвав об'єм золотовалютних резервів України

Рівень золотовалютного резерву України складає понад 21 млрд долларів

Уровень золотовалютного резерва Украины составляет более 21 млрд долларов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время форума "Открытый диалог", передает корреспондент РБК-Украина.

"В 2014-2015 годах уровень золотовалютного резерва составлял 5 млрд долларов, а выплаты в тот год составляли - 7 млрд долларов. Угроза банкротства Украины казалась неотвратимой. Сегодня уровень золотовалютных резервов составляет почти 21 млрд долларов", - заявил Порошенко

Напомним, постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман на ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве назвал недостаточным уровень международных резервов Украины. По оценке МВФ, резервы должны составлять 30 млрд долларов. Поэтому политика Национального банка Украины по покупке валюты в резервы является правильной, добавил он.

РБК-Украина писало, что Национальный банк прогнозировал увеличение объема международных резервов Украины на конец 2019 года до 19,2 млрд долларов. Согласно прогнозу НБУ, в течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне.