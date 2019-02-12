Порошенко назвав пріоритетні сектори економіки України

Порошенко впевнений, що слід зробити ставку на розвиток АПК та IT-сектору

На сегодня приоритетными секторами экономики Украины являются агропромышленный комплекс, IT-сектор, туризм и логистика. Об этом на бизнес-конференции Dragon Capital заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что властям необходимо четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где можно выйти на лидерские позиции.

"К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, IТ-сектор, индустрию нового поколения, туризм, логистику", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что за три года объем украинской торговли с ЕС вырос на 55%. Он также отметил, что на сегодня доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, доля РФ - всего 7,7%.

Отметим, в ходе выступления перед представителями бизнеса Порошенко пообещал после возможной победы на выборах 2019 снять мораторий на продажу земли и вернуться к введению налога на выведенный капитал. Кроме того, он заявил, что будет лоббировать создание Национального бюро финансовых расследований.