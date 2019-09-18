Порошенко назвав причетних до підпалу будинку Гонтаревої

До підпалу будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої можуть бути причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку. Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у коментарі журналістам.

"Пан Портнов – людина, переповнена помстою і прагненням реваншу - неодноразово погрожував пані Гонтаревій. Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківській системі. Нам точно це не потрібно зараз - перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України", - заявив він.

Порошенко вважає, що влада має пройти іспит на те, щоб у країні не відбулося повернення бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити.

"За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтаревої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу",- наголосив Порошенко.

Нагадаємо, після перегляду записів з камер спостереження правоохоронці виключили всі версії підпалу будинку Гонтаревої, крім умисного підпалу.