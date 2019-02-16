Порошенко назвав НАТО єдиною ефективною гарантією безпеки

Порошенко заявив, що Україна була б щасливою вступити до НАТО

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности назвал НАТО единственной системой, которая демонстрирует эффективность. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что крупные европейские нации могут себя защитить, поэтому Украина была бы счастлива стать частью любой инициативы по безопасности.

"Единственная система, которая демонстрирует эффективность - это НАТО. Именно поэтому я предложил нашему парламенту эту инициативу (закрепить курс на НАТО в Конституции, - ред.). Подавляющее большинство поддержало. Надо очень внимательно присматриваться к безопасности Европы", - отметил Порошенкю

Напомним, ранее президент заявил, что если Украина перестанет применять на Донбассе оружие в ответ на российскую агрессию, ее не станет. Он также назвал агрессию в Керченском проливе со стороны России "совершенно новой реальностью".

"Мы должны научиться жить в этой новой реальности. Если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти дальше. (Принято считать, - ред.) если РФ прекратит стрельбу - наступит мир. Но если Украина перестанет стрелять - не будет Украины", - заявил Порошенко.

Он также сказал, что без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе.