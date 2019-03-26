Порошенко назвав кількість загиблих на Донбасі бійців внаслідок агресії РФ

На сході України внаслідок агресії Російської Федерації загинули майже три тисячі українських військовослужбовців. Як інформує РБК-Україна, про це президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Так, за словами глави держави, це кількість жертв на Донбасі протягом близько 5 років російської агресії.

"Ціна, яка заплачена за те, щоб ми мали можливість будувати державу, занадто висока - 2959 воїнів віддали своє життя", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук повідомляв, що від 8 березня 2019, з початку перемир’я на Донбасі, загинули п’ять українських військовослужбовців. При цьому поранення отримали 15 українських військових.

Як писало РБК-Україна, офіційні дані ООН свідчать, що з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. З них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).