Порошенко призначив Цимбалюка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Раніше цю посаду обіймав Ігор Прокопчук

Чинний президент України Петро Порошенко замінив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази №174/2019 і №175/2019, опубліковані на сайті глави держави.

Одним з указів Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

"Звільнити Прокопчука Ігоря Васильовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні", - наголошується в одному з документів.

Другим указом призначив на цю посаду Євгена Цимбалюка.

"Призначити Цимбалюка Євгена Вікторовича постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в іншому.

Раніше Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.

4 березня Порошенко підписав указ про звільнення Ігоря Уманського з посади свого радника.

Крім того, Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. Указом №159 президент призначив 53 суддів, а указом №156 призначив 31 суддю.