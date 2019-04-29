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Порошенко назначил Цимбалюка постпредом при международных организациях в Вене

Новости » Политика    29.04.2019 - 20:00
Порошенко назначил Цимбалюка постпредом при международных организациях в Вене
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Ранее эту должность занимал Игорь Прокопчук

Действующий президент Украины Петр Порошенко заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы №174/2019 и №175/2019, опубликованные на сайте главы государства.

Одним из указов Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

"Уволить Прокопчука Игоря Васильевича с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене" - отмечается в одном из документов.

Вторым указом – назначил на эту должность Евгения Цимбалюка.

"Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в другом.

Ранее Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Игоря Уманского с должности своего советника. 

Кроме того, Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Указом №159 президент назначил 53 судей, а указом №156 назначил 31 судью.

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