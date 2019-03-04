Порошенко звільнив свого радника

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Порошенко звільнив Ігоря Уманського

Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Уманського з посади свого радника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президент.

Порошенко підписав указ №50/2019.

"Звільнити Уманського Ігоря Івановича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році колишній перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський був призначений позаштатним радником президента Петра Порошенка.

З жовтня 2014 по грудень 2015 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів України. Крім того, з січня 2008 по березень 2010 року обіймав аналогічну посаду при главі Мінфіну Віктора Пинзеника, а після його відставки в 2009 році виконував обов'язки міністра фінансів.

В кінці грудня 2018 року Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади свого радника. Відповідний указ №433/2018 Порошенко підписав у середу, 19 грудня.

Додамо, що сьогодні Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.