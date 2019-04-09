Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва

Президент України Петро Порошенко призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Адміністрації президента.

"На часткову зміну статті 1 Указу президента України від 6 серпня 2015 року № 467 "Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 23 листопада 2015 року № 655, від 14 грудня 2016 року № 554, від 6 березня 2018 року № 56, від 4 лютого 2019 року № 28, від 4 березня 2019 року № 49) увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Кривоноса Сергія Григоровича - заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, визначивши його головою Комісії", - йдеться в указі №114/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Як відомо, Кривонос балотувався на пост президента України на вибори 2019, але зняв свою кандидатуру в користь Петра Порошенка.

Раніше Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони після розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері.