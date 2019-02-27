Порошенко призначив посла в Латвії

Олександр Міщенко призначений послом України в Латвії

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Мищенко послом Украины в Латвийской Республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля 2019 года, который обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.

Отметим, что до этого дня Украину в Латвии представляла временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

Напомним, Министры иностранных дел Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российской аннексии Крыма.

Добавим, что ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призывал Россию освободить захваченных украинских моряков в Азовском море. В частности, он подтвердил решительную поддержку Украине со стороны Латвии относительно агрессии России в Азовском море и призвал РФ освободить арестованных украинских моряков и корабли, Россия должна прекратить блокирование Керченского пролива.