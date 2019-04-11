Порошенко призначив Микитенка послом України в Єгипті

Президент України Петро Порошенко призначив українського дипломата Євгена Микитенка послом України в Єгипті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Адміністрації президента.

Як зазначено в указі президента України №121/2019 від 11 квітня 2019 року, Євгена Микитенка призначено Надзвичайним і Повноважним послом України в Арабській Республіці Єгипет.

Зазначимо, що з 28 грудня 2012 року до 27 лютого цього року Микитенко займав посаду посла України в Державі Катар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко призначив колишнього народного депутата, журналіста Андрія Шевченка послом України в Канаді.

Крім того, президент України Петро Порошенко призначив полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. До цього цю посаду обіймав Олег Гладковський.

Раніше президент Петро Порошенко звільнив заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського.