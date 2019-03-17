Порошенко призначив голову Служби зовнішньої розвідки

Андрій Алєксєєнко призначий т. в.о. Служби зовнішньої розвідки
Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.
Как указано в соответствующем указе президента №80 / 2019 от 16 марта, временно исполнять эти обязанности будет Алексеенко Андрей Викторович.
Служба внешней разведки - государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.
Напомним, 13 марта 2019 Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. Ранее, от июня 2015 Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
Добавим, что недавно Порошенко подписал указ "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине". Перзидент также поручил Кабинету министров с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине.