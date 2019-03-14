Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Указ оприлюднений на сайті президента

Президент України Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ глави держави.

Так, відповідний указ президента України №73/2019 від 13 березня був опублікований на сайті глави держави в четвер, 14 березня.

"Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - підкреслюється у тексті указу.

Відзначимо, у вересні 2017 року Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2017-го глава держави звільнив Павла Пашковського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Так, в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Пашковського на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки 20 березня 2014 року.

Додамо, в кінці січня Божок відзначав, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах президента України в 2019 році.