Указ оприлюднений на сайті президента
Президент України Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ глави держави.
Так, відповідний указ президента України №73/2019 від 13 березня був опублікований на сайті глави держави в четвер, 14 березня.
"Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - підкреслюється у тексті указу.
Відзначимо, у вересні 2017 року Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.
Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2017-го глава держави звільнив Павла Пашковського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
Так, в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Пашковського на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки 20 березня 2014 року.
Додамо, в кінці січня Божок відзначав, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах президента України в 2019 році.