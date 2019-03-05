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Порошенко затвердив Концепцію боротьби з тероризмом

Новини » Політика    05.03.2019 - 14:26
Порошенко затвердив Концепцію боротьби з тероризмом
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Своїм указом Порошенко постановив затвердити Концепцію боротьби з тероризмом в Україні. Також президент доручив Кабінету міністрів за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони розробити і затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні.

Крім того, згідно з указом Службі безпеки України за участю інших суб'єктів боротьби з тероризмом підготувати та подати у двомісячний строк на розгляд президентові України пропозиції щодо порядку проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

"Визнати таким, що втратив чинність указ президента України від 25 квітня 2013 № 230 "Про Концепцію боротьби з тероризмом", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО.

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