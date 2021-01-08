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Порошенко: справжніми героями 2020 року стали лікарі, які стримують епідемію

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 19:31
Порошенко: справжніми героями 2020 року стали лікарі, які стримують епідемію
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Звання "Людина 2020 року" по праву має належати кожному медику, який бореться з епідемією коронавірусу.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат "Європейської солідарності" Марина Порошенко в програмі Юлії Литвиненко на телеканалі "Kyiv Live".

"У 2020 році, коли людство стикнулося з проблемою коронавірусу, якого до цього ми не знали, на перший план як "Людину року" можна поставити загальний образ лікаря, який прийшов на допомогу людям, який щодня рятує їхні життя", - наголошує Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що з перших днів епідемії перебуває на постійному зв’язку із колегами-медиками.

"З перших днів епідемії коронавірусу в Україні я вже бачила, наскільки нефахово розвивається ситуація. Чому зараз влада говорить, що зменшилася кількість хворих? Можливо, просто зменшилося їх тестування, і шляхом цього вони можуть показати статистику, зменшення статистики на захворювання. Таке маніпулювання статистикою дуже хибне, тому що потік хворих до лікарень не зменшується. І це найголовніший показник того, що хворіти не перестали. В цій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, я думаю, що є дуже великий ризик втратити контроль над розповсюдженням коронавірусу", - застерігає Порошенко.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня виявлено ще майже 5 700 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали за добу понад 5 000 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 105 169 осіб, одужали - 778 345 осіб, летальних випадків - 19 588.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

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