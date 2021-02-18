Порошенко: наш рух вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності

"Сім років пройшло з того трагічного ранку 18 лютого, трагічних подій в Маріїнському парку, коли Україна втратила десятки своїх найкращих синів та доньок. І через 7 років судять не вбивць, не тих, хто віддавав накази на убивство українців, на знищення розвитку країни, її шляху в Європу, а тих, кого катували і проти яких робили замахи на життя", - заявив під час вшанування Порошенко.

На його думку, вчора парламент проголосував за важливу і правильну постанову, якою визнав Революцію Гідності однією з державотворчих подій в Україні.

"Але судити треба не по словах, а по справах. Бо фундаментом Революції гідності були європейські цінності, до яких, на жаль, вони не мають жодного відношення. Це - свобода слова, верховенство права, демократія", - наголошує Порошенко.

Порошенко також додав, що вірить і в Україну, і в український народ.

"Я твердо вірю у співпрацю з нашими партнерами в Європі і США, які точно не втратили віри в Україну і в українців. Нас - сила, ми - лідери опозиції і лідери довіри. І ми здатні захисти наш рух вперед, до Європи, до Європейського Союзу до НАТО. Наш рух вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності. І ми точно переможемо. Сьогодні на цьому святому місці ми це стверджуємо", - резюмував Порошенко.