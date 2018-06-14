Закон про антикорупційний суд набув чинності

Документ був опублікований у виданні "Голос України" 13 червня

Закон "Про Вищий антикорупційний суд" у четвер, 14 червня 2018 року, набув чинності. Так, документ у середу був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення" набуде чинності з дня початку роботи суду.

Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис . гривень).

Нагадаємо, 11 червня президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

У середу, 13 червня, організація Transparency International Україна закликала виправити положення про апеляцію у законі про Вищий антикорупційний суд. В організації наголошують, що апеляції щодо справ НАБУ, які зараз розглядаються у судах, відбуватимуться у судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Підкреслюється, що така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.