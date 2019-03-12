Степанов наполягає на кримінальних справах проти фальсифікаторів виборів

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Степанов відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців

Голова Одеської ОДА Максим Степанов відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців, закликавши відкривати кримінальні справи, якщо такі факти фіксуються в Одеській області. Про це він заявив на брифінгу в ОДА, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо така інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю – саме наполягаю на відкритті кримінальних справ, розслідуванні та висновках по них", - сказав Степанов.

Голова Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.

"Речі, які мають назву "фальсифікації" або "скупка" - просто неприпустимі. Це бридко", - сказав Степанов.

При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.