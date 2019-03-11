Порошенко не сподівається на звільнення українських моряків до завершення виборів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко нагадав слова Путіна про те, що Росія чекає "стабілізації політичної ситуації в Україні"

Звільнення українських військових моряків, захоплених Росією у полон під час атаки біля Керченської протоки, до завершення президентських виборів в Україні є малоймовірним. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Він підкреслив, що не відбувається жодної міжнародної зустрічі на найвищому рівні, де би питання звільнення українських моряків, кораблів і деокупації Керченської протоки і Азовського моря не обговорювалось би.

"На жаль, я не чекаю позитивних новин до президентських виборів. Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку", - сказав президент, нагадавши слова Путіна про те, що Росія чекатиме "стабілізації політичної ситуації в Україні".

Нагадаємо, нещодавно посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.