Порошенко в Маріуполі запустив екологічний сталеливарний комплекс вартістю 150 млн доларів

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко сьогодні відвідав Маріуполь

Президент України Петро Порошенко відвідав Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча, а також взяв участь у запуску нового комплексу машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Про це повідомляє прес-служба групи "Метінвест".

Як зазначається, проект сталеливарного комплексу не має аналогів в Україні: інвестиції групи "Метінвест" склали 150 млн доларів.

Комплекс МБЛЗ №4 розроблений з урахуванням новітніх технологій з дотриманням європейських екологічних стандартів. Він дозволить збільшити потужності ММК імені Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Сучасне обладнання МБЛЗ дасть можливість додатково підвищити енергоефективність, якість продукції і збільшити переробку чавуну на продукцію преміум-сегменту.

Повідомляється, що наймасштабніший проект промислового будівництва за роки незалежності України стартував у вересні 2016 року. У будівництві комплексу взяли участь понад 40 підрядних організацій. Кількість задіяних фахівців перевищила 850 чоловік.

Обладнання для нового комплексу поставила компанія Primetals Technologies. Вже почали роботу високопродуктивна дворучкова машина безперервного лиття заготовок, двопозиційна установка піч-ківш з сучасною газоочисткою, водопідготовка із зворотним осмосом, фільтрокомпенсуюча система і система координації плавок (HCS).

В комплексі МБЛЗ задіяні одні з найбільш відомих прогресивних технологій знепилювання і повторного використання води для охолодження. Газоочисне обладнання комплексу відповідає екологічним вимогам Євросоюзу: завдяки висококласній системі аспірації техногенний вплив на місто мінімальний.

Як повідомляється, введення в експлуатацію сучасного австрійського комплексу МБЛЗ №4 дозволить ММК імені Ілліча виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну та перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі. Її експорт щорічно приноситиме державі додаткову валютну виручку в розмірі близько 1 мільярда доларів.

Крім того, в прес-службі компанії відзначили, що новий сталеливарний комплекс для виробництва слябів дав Маріуполю 347 нових робочих місць в конвертерному і обслуговуючих цехах.

"П'ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія сьогодні - не просто брати участь у запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов'язок - подякувати металургам, маріупольцям за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна. Разом ми повертаємо славу українській металургії", - заявив Порошенко.

У свою чергу, генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков зазначив, що ключовою задачею групи "Метінвест" на сьогодні є досягнення міжнародних екологічних стандартів.

"Ми інвестуємо в екологічну модернізацію наших підприємств. Пуск МБЛЗ №4 на металургійному комбінаті імені Ілліча означає подальший розвиток для Маріуполя та нову сторінку в історії української металургії. Цей масштабний проект забезпечить чисте виробництво і нові робочі місця, державі - додаткову валютну виручку в розмірі близько 1 мільярда доларів, а галузі, регіону і міста - гарантовані перспективи", - зазначив він.