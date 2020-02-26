Порошенко: Крим обов’язково повернеться в Україну

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив переконання, що анексований Російською Федерацією Крим обов'язково повернеться до складу України. Про це Порошенко заявив на своїй сторінці в Facebook у шосту річницю Дня спротиву окупації Криму Росією, передає РБК-Україна.

"26 лютого 2014 року, шість років тому, біля Верховної Ради АР Криму відбувся велелюдний мітинг проти анексії півострова Росією. Сьогодні ми ще раз дякуємо його учасникам - за мужність і тверду державницьку позицію. Окупанти згодом мстилися і мстяться лідерам тієї акції, таким як Ахтем Чийгоз. Але зламати їх не вдалося, і не вдасться. Сьогодні Ахтем Чийгоз з нами - він депутат українського парламенту від "Європейської солідарності", - написав Порошенко.

За його словами, багато людей на півострові чекають, коли Крим повернеться до України, і не припиняють чинити опір окупації.

"Інша річ - дивна поведінка нашої влади. Ліквідовують єдиний кримськотатарський канал, який мовить на Крим і несе туди слово правди. Основні українські канали - закодовано. Від монобільшості лунають безглузді заяви про можливість нібито в обмін на поступки Росії по Донбасу відновити водопостачання до Криму. Тема повернення півострова зникла навіть із риторики влади, очарованої очима Путіна", - додав Порошенко, закликаючи усіх єднатися.

"Ніхто не примусить нас зневіритися й опустити руки. Натомість нехай нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися. Крим - це Україна!" - зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Меджлісу Рефат Чубаров анонсував мирну ходу на Кримський півострів: учасники ходи планують 3 травня перетнути адміністративний кордон з Кримом.