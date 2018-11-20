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Великобританія закликає Росію не перешкоджати проходу суден через Керченську протоку

Новини » Політика    20.11.2018 - 14:58
Великобританія закликає Росію не перешкоджати проходу суден через Керченську протоку
Фото: Керченська протока (facebook.comKrymsky.bridge)

Британія стурбована посиленням військової присутності Росії в Азовському морі

Великобританія закликає Російську Федерацію (РФ) не перешкоджати торговельним суднам іти в українські порти через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

Великобританія приєдналася до закликів в рамках засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Росія і сили безпеки продовжують порушувати українське і міжнародне законодавство про судноплавство, в березні Росія відкрила незаконно побудований міст через Керченську протоку, що з'єднує Росію з анексованим Кримським півостровом", - йдеться в заяві.

У відомстві також зазначили, що Великобританія стурбована посиленням військової присутності Росії в Азовському морі.

Нагадаємо, високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що ЄС має намір здійснити конкретні заходи по ситуації в Азовському морі.

За словами Могерини, "ситуація в Азовському морі завдає шкоди не лише економіці України, але й судам, які ходять по (цьому морю, - ред.) під прапорами європейських країн".

 

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