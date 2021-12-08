Порошенко про переговори Байдена з Путіним: тільки єдиним фронтом можна перемогти "російського монстра"

"Розмова між президентом США Джозефом Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України - необхідний крок на шляху до створення умов для запобігання війни, але для відновлення миру має бути зроблено ще багато. Виключно важливим є те, що президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО", - наголосив Петро Порошенко.

Він привітав непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс.

"Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох Д - заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання, - наголосив п’ятий президент України. - Вважаємо, що такий підхід має бути посилений третім Д - деокупацією українських територій Донбасу та Криму.

Політик переконаний, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети.

"Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля, - також зазначив лідер "Європейської солідарності". - Вважаю, що наші партнери не повинні піддаватися російському шантажу і у справі "Північного потоку-2". Цей авантюрний проект є складовою агресивного задуму Кремля як проти України, так і всієї Європи і тому має бути заблокований".

Петро Порошенко назвав обнадійливими сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України.

"Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти - зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить партнерів, а не чинну владу", - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику "партнеронезалежності", відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів.

"Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра", - резюмував він.