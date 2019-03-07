Порошенко і Хейл обговорили посилення тиску на Росію

Порошенко і Хейл домовилися про посилення санкцій

Президент Украины Петр Порошенко и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл обсудили усиление международного давления на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Порошенко отметил, что на встрече с Хейлом стороны отметили необходимость и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, который подрывает международную стабильность и безопасность.

"…обсудили дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также ответные меры на российское вооруженное нападение на украинские корабли", - добавил Поорошенко.

Напомним, ранее Хейл и Порошенко обсудили освобождение украинских моряков из РФ.

Отметим, накануне Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину. Согласно закону, на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами, в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен.