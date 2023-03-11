ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко в Херсоне передал технику разведчикам, уничтожающим российских диверсантов

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 15:43
Порошенко в Херсоне передал технику разведчикам, уничтожающим российских диверсантов Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в Херсон передал разведчикам два грузовика DAF, а также спецзаказ - три дрона Mavic 3T с тепловизорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы делаем все, каждый на своем месте, чтобы приблизить победу. Украина платит за это огромную цену. Но ничто и никто не остановит нас", - заявил Порошенко.

Напомним, что сегодня российские кафиры ударили по Херсону около полудня. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, обстрел города продолжается, а правоохранители уже возбудили дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Херсон
NEWS
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации