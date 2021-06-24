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Порошенко та Грібаускайте обговорили загрози "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент Петро Порошенко зустрівся з колишнім президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте. Сторони обговорили загрози "Північного потоку-2", посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка.

Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

"Я пам’ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави", - наголосив п’ятий президент.

Порошенко також наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до "звичайного ведення справ" до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.

Він також висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні.

Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проектом, який загрожує безпеці України. За його словами, Вашингтон проти того, щоб у Москви з'явився ще один важіль тиску на Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон як і раніше виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти газопроводу.

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Порошенко ПетроДаля ГрибаускайтеПівнічний потік-2