Порошенко та Грібаускайте обговорили загрози "Північного потоку-2"

"Я пам’ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави", - наголосив п’ятий президент.

Порошенко також наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до "звичайного ведення справ" до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.

Він також висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні.

Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.