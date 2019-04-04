Порошенко готовий пройти медобстеження разом із Зеленським

Чинний президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Про це на брифінгу заявив керівник його виборчого штабу Олег Медведєв, передає кореспондент РБК-України.

За словами Медведєва, Порошенко завтра о 09:00 готовий разом із Зеленським пройти обстеження в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

"Це, звичайно, має бути незалежна експертиза, результати теж важливі для виборців", - додав керівник штабу Порошенка.

Він також додав, що якщо опонент не прибуде 5 квітня до медпункту, президент може самостійно здати аналізи.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка запропонував перед другим туром виборів провести кілька раундів дебатів. Зокрема, на дебатах необхідно торкнутися питань оборони і безпеки, зовнішньої політики і обов'язків гаранта. У команді чинного президента відзначають, що дебати важливі з тієї причини, що суспільство має ближче познайомитися із Зеленським.

Сьогодні вранці стало відомо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України розпочинає переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка.





