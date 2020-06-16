Порошенко: "Євросолідарність" має економічну програму для виходу з кризи

Критична ситуація в державі потребує негайного формування професійного уряду національної єдності, бо експеримент з новими обличчями провалився, а кожна нова "програма дій уряду" гірша за попередню.

Про це заявив п’ятий президент Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що "Європейська солідарність" має чіткий план подолання кризових явищ в економіці й готова працювати спільно з іншими політичними силами.

"Зараз час не критикувати один одного, хоча є за що, а час об’єднати суспільство, продемонструвати суспільству світло в кінці тунелю, створити уряд національної єдності, бо експеримент з новими обличчями провалився, бо, виявляється, управляти країною – це не вести телешоу, знімати відосики, там потрібна компетентна й інтелектуальна робота", - заявив Порошенко.

За його словами, попередня програма уряду мала позитивне зростання ВВП, в новій же програмі показники падіння 8%, а за оцінками міжнародних організацій – уже 11% падіння.

"Ми на сьогодні бачимо і кризу в енергетиці, і кризу з падінням промисловості, і кризу з падінням ВВП, і кризу щодо митниці і податкової, щодо надходження коштів до держбюджету, і кризу в культурі. Бо коли формували фонд по боротьбі з коронавірусом, вилучили значні кошти в культури. І кризу освіти, бо з освітньої програми вилучили значні кошти. А сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів, закупівлі тестів, а для того, щоб будувати дороги, та ще й за відсутності тендерної процедури в умовах коронавірусу", - додав Порошенко.

Порошенко зазначив, що у першу чергу необхідно стимулювати внутрішні інвестиції та дати реальну підтримку малому і середньому бізнесу, який окрім втрат від епідемії ще й потерпає від законодавчих «новацій» монобільшості, зокрема сумнозвісного закону 1210.

"Я є автором закону про податок на виведений капітал. Ми доопрацювали його з урахуванням того недолугого закону 1210. Зараз він кореспондується з діючою базою законодавства, і я подав його на реєстрацію. Я не «тягну ковдру на себе» – прошу, аби представники всіх фракцій підписалися, і ми спільно стимулювали інвестиції в Україну. Навіщо обкладати податками те, що інвестор планує інвестувати", - додає Порошенко.

Він також наголосив, що "Європейська солідарність" готова брати участь у формуванні уряду національної єдності і запропонувати економічну програму для подолання кризи в усіх секторах економіки, яка зараз панує в Україні".

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.