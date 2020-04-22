Порошенко: Єврокомісія виділить Україні понад мільярд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія невдовзі оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні, її розмір може перевищити мільярд євро. Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Гарна новина від моїх друзів в Брюсселі. Зовсім скоро Європейська комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу. При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро", - зазначив Порошенко.

На його думку, це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, а також "ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років".

"Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів", - наголосив п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що фракція "Європейська солідарність" вимагає провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення так званого банківського закону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський союз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби із пожежами в Чорнобильській зоні.