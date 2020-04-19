Порошенко: цьогоріч зустрічаємо Великдень в дуже складних умовах

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українців з Великоднем та закликав усіх в ці дні залишатися вдома через карантин. Про це повідомляє сайт політсили, передає РБК-Україна.

"Як наполягають лікарі, кожен з нас дотримується соціальної дистанції. Але ця дистанція не означає, що українці стали менш згуртованими. Якщо ми єдині, відповідальні та дисципліновані, жодна зараза нас не візьме. Не раз у цьому переконувалися. Як народ в складні часи ми вміємо об’єднуватися, організовуватися, аби спільно протистояти будь-якій біді. Разом - ми сильні", - заявив Порошенко.

Порошенко зауважив, що лікарі, які на передньому краї боротьби з пандемією, теж потребують уваги.

"По всій країні волонтери та меценати демонструють громадянську зрілість і відповідальність, вкладаючись у систему захисту людей від небезпечної хвороби, допомагаючи ближньому своєму", - додав Порошенко.

За словами Порошенко, цьогоріч ми зустрічаємо Великдень в дуже складних умовах, подібного ще не траплялося.

"Як і більшість, наша родина вперше за багато років не пішла на Паску до церкви. Як і багато хто, хвилюємося, що не змогли сповідатися і причаститися перед таким великим святом. Але я прошу всіх у ці дні залишатися вдома. Тим більше, що телеканали забезпечують прямі трансляції з усіх служб. Найбільший дар Божий - то життя. І ми маємо цінувати його. Такий підхід поділяють Православна Церква України, яка постала минулого року, отримавши Томос. І Українська Греко-Католицька Церква, і протестанти. Звичайно, подумки ми всі - на службі Божій. Бо як казав наш Спаситель, де двоє чи троє зберуться разом в ім’я Його, там і Він серед нас. Будьмо впевнені - все незабаром зміниться на краще, життя повернеться у нормальне річище. Робочі місця - відновляться. Не забуваймо, що зневіра - то гріх. Пам’ятаймо, як сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Крізь товщу тисячоліть Воскресіння Христове переконує нас – життя все одно переможе", - сказав Порошенко.

На його переконання, вже не раз українці демонстрували, як вміють єднатися у важкі часи.

"Ми стаємо як одна родина і йдемо пліч-о-пліч на допомогу один одному. Тому сьогодні ми приготували Великодні гостинці для наших поранених воїнів. Віримо – рани загояться, коронавірус відступить, все лихе минеться, і наша Україна й далі буде сильною, здоровою і прекрасною. Христос воскрес! Воістину воскрес", - констатував Порошенко.

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, в Україні православні відзначають одне з головних християнських свят - Великдень. У цьому році він не проходить традиційно через пандемію коронавірусу, проте церкви та люди пристосувалися до нових реалій.